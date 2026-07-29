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SAIL ve Krakatau Steel Endonezya'da 350 milyon $ yatırımla paslanmaz slab tesisi kurmayı planlıyor

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 10:09:11 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) ile Endonezyalı Krakatau Steel, Endonezya'da paslanmaz slab üretim tesisi kurmak için yaklaşık 350 milyon $ tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

Kaynaklar, yıllık 500.000 mt kurulu kapasiteye sahip olması öngörülen paslanmaz çelik tesisinin üç ila dört yıl içinde faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti.

SAIL ve Krakatau Steel, bu ayın başlarında Endonezya'da paslanmaz slab üretmek amacıyla ortak girişim kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kaynaklara göre SAIL, fizibilite raporunu hazırlamak üzere gelecek ay Endonezya'ya teknik bir ekip gönderecek. Raporun tamamlanmasının ardından iki şirket ortak girişimin sermaye yapısını, resmi onay sürecine ilişkin takvimi ve diğer ayrıntıları netleştirecek.

Üretilecek paslanmaz slabların tamamının SAIL tarafından satın alınarak Hindistan'daki Salem Steel Plant (SSP) tesisine gönderilmesi ve burada haddelenerek nihai ürüne dönüştürülmesi planlanıyor.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Slab Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yarı Mamul Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Kare Profil (Sıcak Çekilmiş)
Kalınlık:  1 - 4 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  10 - 200 mm
304L-316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikdörtgen Profil (Sıcak Çekilmiş)
Kalınlık:  1 - 5 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  10 - 200 mm
304L-3016L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Kare Profil (Soğuk Çekilmiş)
Kalınlık:  1 - 6 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 - 175 mm
Kenar Uzunluğu2:  10 - 175 mm
MULTI METAL TICARET VE SANAYI LTD STI.
Teklifi Gör

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