SAIL ve Krakatau Steel Endonezya'da 350 milyon $ yatırımla paslanmaz slab tesisi kurmayı planlıyor

Hint çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) ile Endonezyalı Krakatau Steel, Endonezya'da paslanmaz slab üretim tesisi kurmak için yaklaşık 350 milyon $ tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

Kaynaklar, yıllık 500.000 mt kurulu kapasiteye sahip olması öngörülen paslanmaz çelik tesisinin üç ila dört yıl içinde faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti.

SAIL ve Krakatau Steel, bu ayın başlarında Endonezya'da paslanmaz slab üretmek amacıyla ortak girişim kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kaynaklara göre SAIL, fizibilite raporunu hazırlamak üzere gelecek ay Endonezya'ya teknik bir ekip gönderecek. Raporun tamamlanmasının ardından iki şirket ortak girişimin sermaye yapısını, resmi onay sürecine ilişkin takvimi ve diğer ayrıntıları netleştirecek.

Üretilecek paslanmaz slabların tamamının SAIL tarafından satın alınarak Hindistan'daki Salem Steel Plant (SSP) tesisine gönderilmesi ve burada haddelenerek nihai ürüne dönüştürülmesi planlanıyor.