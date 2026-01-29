Hindistan paslanmaz çelik sektörü AB ile STA sonrası koruma önlemleri talep ediyor

Hindistan paslanmaz çelik sektörü, Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret anlaşmasının (STA) sonuçlanmasının ardından hükümetten koruma önlemleri talep etti. Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA), anlaşmanın uzun vadeli fırsatlar sunduğunu ancak yerel üreticilerin artan küresel rekabet karşısında korunması gerektiğini belirtti.

Hindistan ile AB, 27 Ocak’ta STA müzakerelerini tamamladı. Anlaşma kapsamında bazı yerel sektörler 27 üyeli AB pazarına vergisiz erişim elde ederken, AB’li ihracatçılar da Hindistan pazarına indirimli vergilerle giriş yapabilecek. Anlaşmanın bu yıl imzalanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ISSDA’ya göre söz konusu anlaşma Hindistan imalat sanayi için uzun vadeli fırsatlar yaratıyor. Ancak artan küresel rekabet ortamında yerel üreticilerin korunmasına yönelik adımların atılması gerekiyor.

ISSDA açıklamasında, “Hindistan’ın genel ticaret hedefleri desteklenirken, anlaşma hükümlerini yakından inceleyecek ve yerel paslanmaz çelik sektörünün çıkarlarının uygun şekilde korunması için yetkililerle temaslarımızı sürdüreceğiz,” ifadelerine yer verildi.