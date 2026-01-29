 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan paslanmaz çelik sektörü AB ile STA sonrası koruma önlemleri talep ediyor

Perşembe, 29 Ocak 2026 10:17:34 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan paslanmaz çelik sektörü, Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret anlaşmasının (STA) sonuçlanmasının ardından hükümetten koruma önlemleri talep etti. Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA), anlaşmanın uzun vadeli fırsatlar sunduğunu ancak yerel üreticilerin artan küresel rekabet karşısında korunması gerektiğini belirtti.

Hindistan ile AB, 27 Ocak’ta STA müzakerelerini tamamladı. Anlaşma kapsamında bazı yerel sektörler 27 üyeli AB pazarına vergisiz erişim elde ederken, AB’li ihracatçılar da Hindistan pazarına indirimli vergilerle giriş yapabilecek. Anlaşmanın bu yıl imzalanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ISSDA’ya göre söz konusu anlaşma Hindistan imalat sanayi için uzun vadeli fırsatlar yaratıyor. Ancak artan küresel rekabet ortamında yerel üreticilerin korunmasına yönelik adımların atılması gerekiyor.

ISSDA açıklamasında, “Hindistan’ın genel ticaret hedefleri desteklenirken, anlaşma hükümlerini yakından inceleyecek ve yerel paslanmaz çelik sektörünün çıkarlarının uygun şekilde korunması için yetkililerle temaslarımızı sürdüreceğiz,” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: Paslanmaz Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Jindal Stainless: Hindistan’ın ayrı bir ulusal paslanmaz çelik politikasına ihtiyacı var

28 Kas | Çelik Haberler

MAN Industries, Suudi Arabistan’da çelik boru üretim tesisi kurmak için Aramco Asia ile anlaşma imzaladı

21 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın paslanmaz çelik ithalatı Ocak-Ekim döneminde %20’den fazla geriledi, Çin’den yapılan alımlar sertçe düştü

21 Kas | Çelik Haberler

Hindistan çelik bakanlığı bazı paslanmaz çelik ürünler için kalite kontrol muafiyetlerini uzattı

21 Kas | Çelik Haberler

Hindistan paslanmaz çelik ithalatını 31 Aralık 2025’e kadar serbest bıraktı

03 Kas | Çelik Haberler

Hint SMEL’nin paslanmaz çelik üretimi 2025 yılı Temmuz ayında %42 arttı

07 Ağu | Çelik Haberler

Hint SSTL katma değerli mamul üretimine başladı

20 Ara | Çelik Haberler

Nippon Yakin Hindistan’da yüksek performanslı çelik ürünlerine yönelik talebi karşılamayı planlıyor

02 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan ferronikel ithalatına uygulanan vergiyi kaldırabilir

24 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’ın Odisha eyaleti yeni paslanmaz çelik kapasiteleri için sermaye teşviki sağlayacak

18 Eyl | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  3 - 300 mm
304L- 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Kenar Uzunluğu:  10 - 60 mm
304L- 316L - 303
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikişli Boru
Dış Çap:  10 - 508 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 6 mm
304L - 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis