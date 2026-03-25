JSL Endonezya’da 1,2 milyon mt kapasiteli paslanmaz çelik tesisini devreye aldı

Çarşamba, 25 Mart 2026 09:07:59 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited (JSL), 25 Mart Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 5,35 milyar $ değerindeki kapasite artırımı projesi kapsamında Endonezya’da yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli paslanmaz çelik ergitme tesisini devreye aldığını bildirdi.

Endonezya’daki söz konusu tesisin devreye girmesiyle birlikte JSL’nin toplam ergitme kapasitesi 4,2 milyon mt seviyesine ulaştı.

Şirketin Hindistan’da Hisar ve Jajpur tesislerinde yıllık toplam 3 milyon mt ergitme kapasitesi bulunurken, Endonezya’daki 1,2 milyon mt kapasiteli tesisi bir ortak girişim aracılığıyla inşa edildi.

JSL ayrıca, Hindistan’da Hisar ve Kharagpur tesislerinde soğuk haddeleme kapasitelerini artırmak amacıyla 2027-28 mali yılının ikinci çeyreğine kadar 844 milyon $ tutarında ek yatırım yapacağını açıkladı.

Şirket, ergitme ve nihai mamul kapasitelerindeki bu artışla birlikte 2028-29 dönemine kadar yıllık 3,5 milyon mt satış hacmine ulaşmayı ve önümüzdeki üç yıl içinde çift haneli yıllık büyüme oranı yakalamayı hedeflediğini belirtti.


