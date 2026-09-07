Hint JSL ferritik paslanmaz çelik üretimini geliştirmek üzere Japon JFE Steel ile teknik iş birliği anlaşması imzaladı

Hint Jindal Stainless Limited (JSL), belirli ferritik paslanmaz çelik kalitelerindeki üretim kapasitesini geliştirmek üzere Japon JFE Steel ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Ferritik paslanmaz çelik kaliteleri otomotiv parçaları, demir yolu vagonları, mutfak ekipmanları, endüstriyel makineler, inşaat ve diğer birçok katma değerli uygulamada yaygın olarak kullanılırken, geleceğe yönelik önemli büyüme alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

JSL Genel Müdürü Abhyuday Jindal yaptığı açıklamada, “JFE Steel'in ferritik paslanmaz çelik üretimindeki onlarca yıllık uzmanlığı, ürün kalitemizi ve operasyonel mükemmeliyetimizi daha da geliştirmemize yardımcı olacak. Daha da önemlisi bu iş birliği, anlaşma kapsamında çalışanlarımızı, süreçlerimizi ve uygulamalarımızı geliştirerek müşterilerimize daha fazla değer sağlayacak kapasiteler oluşturmayı amaçlıyor,” ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında JFE Steel, Jindal Stainless'ın anlaşmada belirtilen kalitelerde ürün kalitesini ve üretim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına destek verecek.

Şirket açıklamasında, söz konusu anlaşmanın paslanmaz çeliğin korozyon direnci, dayanıklılığı ve daha düşük yaşam döngüsü maliyetleri sayesinde otomotiv, altyapı, demiryolu, proses endüstrileri ve diğer katma değerli uygulamalarda kullanımının artmasına bağlı olarak küresel paslanmaz çelik talebinin yükseldiği bir dönemde imzalandığı belirtildi.