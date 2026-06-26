Hint paslanmaz çelik üreticileri Çin'den yapılan ithalatı sınırlamak için zorunlu kalite kontrolünün yeniden yürürlüğe alınmasını istiyor

Hindistan'da küçük ve orta ölçekli paslanmaz çelik üreticileri, Kalite Kontrol Emri'nin kaldırılmasının ardından Çin'den yapılan ithalatta görülen artışı gerekçe göstererek söz konusu uygulamanın yeniden yürürlüğe alınması çağrısında bulundu.

Paslanmaz Çelik İndüksiyon Ocağı Birliği ile Paslanmaz Çelik Haddeleyicileri Birliği, Çelik Bakanlığına gönderdikleri ortak mektupta, "Zorunlu kalite kontrolünün askıya alınması, Çin'den düşük fiyatlı ithalatın önünü açtı. Bu durum yerli mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri ciddi baskı altına alırken, Hint girişimcilerin yaptığı önemli yatırımları ve binlerce istihdamı tehdit ediyor," ifadelerini kullandı.

Çelik Bakanlığı, 27 Nisan 2026 tarihli kararla çeşitli paslanmaz çelik ürünlerinde yalnızca Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifikalı ürünlerin kullanılmasını zorunlu kılan uygulamayı askıya almıştı. Söz konusu kararın, özellikle mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin mevzuata uyum yükünü hafifletmeyi amaçladığı belirtilmişti.

Ancak paslanmaz çelik sektöründeki KOBİ'ler, zorunlu kalite kontrolü uyglamasının askıya alınmasının ardından paslanmaz çelik ithalatında yaşanan keskin artış nedeniyle endişelerini dile getirdi.

Zorunlu kalite kontrolü uygulaması kapsamında, BIS standartlarına uygun olmayan hiçbir ürünün üretilmesine, depolanmasına, ticaretine veya satışına izin verilmiyor. İthalatta ise BIS, yurt dışındaki üretim tesisini denetledikten sonra ithalatçıya kalite sertifikası düzenliyor.

Sektör kuruluşları, resmi verilere dayanarak Nisan 2026'da Hindistan'ın paslanmaz çelik ithalatının geçen yılın aynı ayına göre %65 artışla 101.252 mt'a ulaştığını belirtti.

Kuruluşlar ayrıca, hükümetin herhangi bir önlem almaması halinde ithalatın artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, BIS standartlarına uygun olmayan Çin menşeli paslanmaz çelik ürünlerinin damping niteliğindeki fiyatlarla Hindistan pazarına girdiği, bunun da Hint kalite standartlarına, çevre düzenlemelerine ve istihdam yükümlülüklerine uyan yerli üreticiler açısından haksız rekabet ortamı yarattığı ifade edildi.