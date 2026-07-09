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SAIL ve Krakatau Steel Endonezya'da paslanmaz slab tesisi kurmak için ortak girişim olasılığını değerlendirecek

Perşembe, 09 Temmuz 2026 10:02:25 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) ile Endonezyalı PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Endonezya'da paslanmaz çelik slab üretimine yönelik bir ortak girişim kurulması olasılığını değerlendirmek amacıyla bir mutabakat imzaladı.

Açıklamada, planlanan iş birliğinin iki şirketin birbirini tamamlayan güçlü yönlerini bir araya getirdiği belirtildi. Endonezya, paslanmaz çelik üretiminin temel hammaddelerinden biri olan nikel açısından dünyanın en zengin rezervlerinden birine sahipken, SAIL ise çelik üretimi, proje geliştirme ve büyük ölçekli entegre çelik tesislerinin işletilmesi konularında elli yılı aşkın deneyime sahip bulunuyor.

Kurulması planlanan ortak girişimin, Hindistan ve ASEAN bölgesinde artan paslanmaz çelik talebini karşılamaya katkı sağlamasının yanı sıra Endonezya'nın maden kaynaklarına katma değer kazandırmasının hedeflendiği ifade edildi.

İş birliğinin ayrıca teknoloji transferi, sanayi iş birliği, nitelikli iş gücü gelişimi ve her iki ülke açısından sürdürülebilir ekonomik büyüme için yeni fırsatlar yaratması bekleniyor.

Şirket, ortak girişime ilişkin üretim kapasitesi, yatırım yapısı, uygulama takvimi ve kullanılacak teknoloji gibi ayrıntıların fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ve ilgili şirketler ile hükümetlerden gerekli onayların alınmasının ardından netleşeceğini bildirdi.


Etiketler: Paslanmaz Slab Yarı Mamul Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Kare Profil (Soğuk Çekilmiş)
Kalınlık:  1 - 6 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 - 175 mm
Kenar Uzunluğu2:  10 - 175 mm
MULTI METAL TICARET VE SANAYI LTD STI.
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikdörtgen Profil (Soğuk Çekilmiş)
Kalınlık:  1 - 6 mm
Kenar Uzunluğu1:  20 - 250 mm
Kenar Uzunluğu2:  10 - 100 mm
MULTI METAL TICARET VE SANAYI LTD STI.
Teklifi Gör
Paslanmaz Plaka-Levha (Soğuk Çekilmiş)
Kalınlık:  0,4 - 50 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
MULTI METAL TICARET VE SANAYI LTD STI.
Teklifi Gör




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