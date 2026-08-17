Jindal Stainless soğuk haddeleme kapasitesini artırmak için 94 milyon $ yatırım yapacak

Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited (JSL) Genel Müdürü Abhyuday Jindal'ın yaptığı açıklamaya göre şirket, otomotiv, beyaz eşya ve gıda işleme gibi sektörlerden gelen artan talebi karşılamak amacıyla soğuk haddeleme kapasitesini artırmak için yaklaşık 94 milyon $ yatırım yapacak.

Jindal, söz konusu yatırımla şirketin yıllık soğuk haddeleme kapasitesinin 2,05 milyon mt'dan 2,67 milyon mt'a çıkarılacağını ve yatırımın 2027-28 mali yılına kadar tamamlanacağını belirtti.

Yatırım, JSL'nin Hisar ve Kharagpur'daki tesislerinin yanı sıra Jaipur'da kurulacak yeni sıcak haddeleme sonrası tavlama, asitleme ve soğuk haddeleme tesislerini kapsayacak ve otomotiv, beyaz eşya, gıda işleme ve sanayi uygulamalarına yönelik daha yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılmasını destekleyecek.

JSL ayrıca hidrojen, nükleer enerji, savunma, mobilite, altyapı ve proses endüstrileri gibi gelişmekte olan sektörlerde kritik uygulamalara yönelik özel kalite çelik üretmesi planlanan 4,18 milyar $ değerindeki yeni paslanmaz çelik tesisi için Maharashtra eyaletinde arazi belirleme çalışmalarını sürdürüyor.