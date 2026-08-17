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Jindal Stainless soğuk haddeleme kapasitesini artırmak için 94 milyon $ yatırım yapacak

Pazartesi, 17 Ağustos 2026 09:57:09 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited (JSL) Genel Müdürü Abhyuday Jindal'ın yaptığı açıklamaya göre şirket, otomotiv, beyaz eşya ve gıda işleme gibi sektörlerden gelen artan talebi karşılamak amacıyla soğuk haddeleme kapasitesini artırmak için yaklaşık 94 milyon $ yatırım yapacak.

Jindal, söz konusu yatırımla şirketin yıllık soğuk haddeleme kapasitesinin 2,05 milyon mt'dan 2,67 milyon mt'a çıkarılacağını ve yatırımın 2027-28 mali yılına kadar tamamlanacağını belirtti.

Yatırım, JSL'nin Hisar ve Kharagpur'daki tesislerinin yanı sıra Jaipur'da kurulacak yeni sıcak haddeleme sonrası tavlama, asitleme ve soğuk haddeleme tesislerini kapsayacak ve otomotiv, beyaz eşya, gıda işleme ve sanayi uygulamalarına yönelik daha yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılmasını destekleyecek.

JSL ayrıca hidrojen, nükleer enerji, savunma, mobilite, altyapı ve proses endüstrileri gibi gelişmekte olan sektörlerde kritik uygulamalara yönelik özel kalite çelik üretmesi planlanan 4,18 milyar $ değerindeki yeni paslanmaz çelik tesisi için Maharashtra eyaletinde arazi belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  3 - 300 mm
304L- 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Kenar Uzunluğu:  10 - 60 mm
304L- 316L - 303
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikişli Boru
Dış Çap:  10 - 508 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 6 mm
304L - 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

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