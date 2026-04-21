Jindal Stainless perakende paslanmaz inşaat demiri satışına başladı

Salı, 21 Nisan 2026 09:24:32 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Jindal Stainless Limited (JSL), paslanmaz inşaat demiri ürünlerinde ilk perakende satış hamlesini deneme amaçlı olarak kuzeydeki Pencap eyaletinde başlattı.

“Jindal Infinity” markasıyla piyasaya sunulan yeni perakende girişiminin, nihai kullanıcılara gelişmiş inşaat çözümleri sunmayı hedeflediği belirtildi.

JSL Genel Müdürü Abhyuday Jindal, “Paslanmaz inşaat demiri dünya genelinde zorlu koşullarda etkinliğini kanıtladı. Bu girişimle söz konusu gelişmiş çözümleri Hint tüketicisine daha yakın hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu adım, kalite odaklı, daha güvenli ve daha dayanıklı bir çevre oluşturma vizyonumuzla uyumlu,” dedi.

Şirket, Jindal Infinity paslanmaz inşaat demirinin kıyı projeleri, metro yatırımları ve gayrimenkul uygulamaları gibi kritik altyapı alanlarında kullanılabileceğini belirtti. Ürünlerin yüksek korozyon direnci, daha yüksek klorür toleransı sayesinde zorlu ortamlarda daha uzun ömür sunduğu ifade edildi. Ayrıca yüksek yük taşıma kapasitesi, üstün çekme dayanımı ve daha iyi sismik performans sağladığı vurgulandı.

Jindal Infinity paslanmaz inşaat demirleri, Haryana eyaletindeki Hisar tesisinde üretilen kütükler kullanılarak Ghaziabad tesisinde inşaat demirine dönüştürülüyor. Ürünler, şirketin uzun ürün portföyünün bir parçası olarak altyapı, demir yolu, köprü, otoyol ve gayrimenkul projelerinde kullanılıyor.


