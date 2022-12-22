Şili’nin görünür çelik tüketimi Ocak-Eylül döneminde sertçe azaldı

Perşembe, 22 Aralık 2022 09:34:15 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili Çelik Birliği (ICHA) ülkenin görünür çelik tüketiminin bu yılın ilk dokuz ayında yıllık %23,4 düşüşle 1,83 milyon mt seviyesine gerilediğini belirtti.

Söz konusu dönemde görünür uzun mamul tüketimi yıllık %24 düşüşle 861.000 mt seviyesine inerek 2018 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olurken, görünür yassı mamul tüketimi çoğunlukla kalın levha tüketiminin %65,9 düşüşle 160.000 mt’a inmesine bağlı olarak yıllık %22,9 düşüşle 964.000 mt seviyesinde kaydedildi.

ICHA CEO’su Juan Carlos Gutierrez görünür çelik tüketiminin bu yıl içerisinde resesyon sebebiyle yıllık %26,3 düşüşle 2,42 milyon mt seviyesinde yer almasının beklendiğini ifade etti.

Gutierrez ayrıca önümüzdeki yıl görünür çelik tüketiminin inşaat sektörüne yapılacak yatırımlara, küresel ekonomik krize ve Ukrayna’daki savaşa bağlı olarak %0,8 artışla 2,44 milyon mt seviyesini görebileceğini de ekledi.