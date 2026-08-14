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Şili merkezli Grupo CAP'ın konsolide net zararı 2026'nın ikinci çeyreğinde hafifçe arttı

Cuma, 14 Ağustos 2026 10:27:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Şilili demir cevheri üreticisi Grupo CAP, 2025 yılının ikinci çeyreğinde kaydettiği 42,7 milyon $ net zarara kıyasla 2026 yılının aynı döneminde 43,4 milyon $ net zarar açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net satışları yıllık %1,6 artışla 394,3 milyon $ ve brüt kârı %21 artışla 38,6 milyon $ seviyesinde yer alırken, AVFÖK değeri %13,2 düşüşle 53,3 milyon $ oldu.

Hacim açısından, Grupo CAP'ın bağlı kuruluşu Compañía Minera del Pacífico'nun (CMP) demir cevheri üretimi %5,4 artışla 3,555 milyon mt seviyesine yükselirken, demir cevheri satışları %0,3 düşüşle 3,155 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2026 yılının ikinci çeyreğinde CMP'nin ortalama demir cevheri satış fiyatı yıllık %8,3 artışla 93,1$/wmt seviyesine ulaşırken, birim nakit maliyeti %3,4 düşüşle 55,4$/wmt seviyesinde yer aldı.

Grupo CAP ve Aceros Aza, 2024 yılında ticari nedenlerle faaliyetleri durdurulan Huachipato çelik tesisinde yeşil çelik üretimine yönelik çeşitli varlıkları birleştirmek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladı.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Şili Güney Amerika Çelik Üretimi 

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