Şili merkezli Grupo CAP'ın konsolide net zararı 2026'nın ikinci çeyreğinde hafifçe arttı

Şilili demir cevheri üreticisi Grupo CAP, 2025 yılının ikinci çeyreğinde kaydettiği 42,7 milyon $ net zarara kıyasla 2026 yılının aynı döneminde 43,4 milyon $ net zarar açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net satışları yıllık %1,6 artışla 394,3 milyon $ ve brüt kârı %21 artışla 38,6 milyon $ seviyesinde yer alırken, AVFÖK değeri %13,2 düşüşle 53,3 milyon $ oldu.

Hacim açısından, Grupo CAP'ın bağlı kuruluşu Compañía Minera del Pacífico'nun (CMP) demir cevheri üretimi %5,4 artışla 3,555 milyon mt seviyesine yükselirken, demir cevheri satışları %0,3 düşüşle 3,155 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2026 yılının ikinci çeyreğinde CMP'nin ortalama demir cevheri satış fiyatı yıllık %8,3 artışla 93,1$/wmt seviyesine ulaşırken, birim nakit maliyeti %3,4 düşüşle 55,4$/wmt seviyesinde yer aldı.

Grupo CAP ve Aceros Aza, 2024 yılında ticari nedenlerle faaliyetleri durdurulan Huachipato çelik tesisinde yeşil çelik üretimine yönelik çeşitli varlıkları birleştirmek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladı.