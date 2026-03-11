Şilili Grupo CAP’ın net zararı 2025’te azaldı

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, 2024 yılında kaydedilen 426,9 milyon $ net zarara kıyasla 2025 yılının tamamında 84,7 milyon $ net zarar açıkladı.

Şirketin net satışları 2024 yılına kıyasla %7,1 artışla 1,93 milyar $ seviyesine çıkarken, brüt kârı %24,4 düşüşle 228,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi. AVFÖK değeri ise %9,8 düşüşle 515,2 milyon $ oldu.

Hacim bazında bağlı şirket Compañia Minera del Pacífico (CMP) tarafından gerçekleştirilen demir cevheri üretimi %0,4 artarak 15,12 milyon mt seviyesine yükselirken, ürün satışları %0,8 düşüşle 15,18 milyon mt olarak kaydedildi.

2025 yılı boyunca CMP tarafından elde edilen demir cevheri birim satış fiyatı 89,20$/ıslak metrik ton (wmt) seviyesinde gerçekleşerek 2024’e kıyasla %8,9 düşüş gösterdi. Aynı dönemde birim nakit maliyetleri ise %1,2 artarak 51,70$/wmt seviyesine yükseldi.

Grupo CAP, 2024 yılının ikinci yarısında çelik üreticisi Siderúrgica Huachipato’daki faaliyetlerini durdurmasının ardından 2030 stratejisi doğrultusunda girişimlerini ilerletmeye devam ediyor. Söz konusu strateji madencilik, altyapı ve sanayi sektörlerinde sürdürülebilir çözümler sunan bir portföy oluşturarak çelik sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyen malzemeler sağlayıp şirketin liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Bu strateji kapsamında Grupo CAP, çelik boru üreticisi Tubos Argentinos S.A. (TASA)’daki hisselerini Ternium’a sattı. Ayrıca şirket, Puerto Las Losas deniz terminalinin operasyonlarını diğer şirketlerin kullanımına açtı ve Huachipato’da üniversitelerle birlikte üretim sanayine yönelik teknoloji merkezleri geliştirmeye devam ediyor.