Şili'nin çelik tüketiminin 2026 yılını 2,8 milyon mt seviyesinde tamamlaması bekleniyor

Şili Çelik Enstitüsü, üretim altyapısına yönelik çift haneli büyüme gösteren yatırımlar ve Merkez Bankasının 2027 ve 2028 yılları için öngördüğü olumlu yatırım döngüsünün desteğiyle Şili'nin çelik tüketiminin 2026 yılında yıllık %3,8 artabileceğini açıkladı.

Şili'nin görünür çelik tüketimi 2026 yılının ikinci çeyreğinde, 2025 yılının aynı dönemindeki 683.000 mt seviyesine kıyasla %24,3 düşüşle 517.000 mt oldu.

İkinci çeyrekte kaydedilen düşüş, 2026 yılının tamamına ilişkin sonuçların da benzer olacağı anlamına gelmiyor. Söz konusu düşüş kısmen önceki dönemde kaydedilen tüketimin son üç yılın en yüksek seviyesinde olmasından ve stok düzenlemelerinden kaynaklanırken, proje portföyündeki çalışmaların büyük bölümünün yılın ikinci yarısında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Makroekonomik koşullar ise daha zorlu hale geldi. Merkez Bankası Eylül ayında 2026 yılı GSYH büyüme tahminini %0,25-0,75 aralığına düşürürken, bu yıl toplam yatırımlarda hafif bir daralma beklediğini açıkladı. Şili İnşaat Odası ise sektördeki yatırımların %2,5-4,5 artmasını bekliyor.

Orta vadeli beklentilere bakıldığında Merkez Bankası yatırımların 2027 yılında %8,1 ve 2028 yılında ilave %7,1 artacağını öngörüyor. Sermaye Malları Kurumu tarafından gerçekleştirilen bir anket kapsamında ise söz konusu iki yıllık döneme ilişkin yatırım beklentisi %15 arttı.