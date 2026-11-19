Şilili demir cevheri üreticisi Grupo CAP, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 90,290 milyon $ net zarar açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 18,467 milyon $ net zarar kaydetmişti.

Söz konusu dönemde şirketin net satış gelirleri yıllık %27,6 düşüşle 363,82 milyon $ seviyesine gerilerken, üretim maliyetleri %8,6 düşüşle 405,37 milyon $ oldu. Böylece şirket 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kaydettiği 59,26 milyon $ brüt kâra karşılık bu yılın aynı döneminde 41,550milyon $ brüt zarar açıkladı.

Grupo CAP'ın faaliyet zararı ise 2025 yılının üçüncü çeyreğindeki 16,98 milyon $ faaliyet kârına karşılık 82,36 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Satış hacmi bakımından, şirketin iştiraki Compañía Minera del Pacífico'nun (CMP) demir cevheri satışları yıllık %9,2 düşüşle 3,197 milyon mt oldu.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde CMP'nin ortalama demir cevheri satış fiyatı yıllık %13 düşüşle yaş metrik ton (wmt) başına 73,6$ seviyesine gerilerken, birim nakit maliyetleri %6,2 artışla 56,9$/wmt seviyesine yükseldi.

Öte yandan Şili rekabet kurumu FNE, Grupo CAP ile Aceros AZA arasında, 2024 yılında ticari nedenlerle üretimi durdurulan Huachipato çelik tesisindeki varlıkların yeşil çelik üretimi amacıyla birleştirilmesini öngören ortaklığa onay verdi.

Daha önce açıklandığı üzere Grupo CAP ortaklığa çelik üretimindeki konvertör bölümünü, iki haddehaneyi, tesis sahasındaki 94 hektarlık araziyi ve 130 milyon $ nakit sermayeyi devredecek.