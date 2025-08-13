Metso Şili’nin madencilik sektörü için servis merkezini genişletti

Finlandiya merkezli mühendislik ve teknoloji şirketi Metso, Şili’nin Antofagasta şehrindeki servis merkezini 1.200 metrekare genişleterek toplam teknik çalışma alanını 4.800 metrekareye çıkardığını açıkladı. Bu yatırım, giderek daha fazla talep gören madencilik sektöründe hızlı, güvenli ve güvenilir ekipman desteği sunmayı hedefliyor.

Madencilik ekipmanları için destek kapsamı geliştirildi

Genişletilen servis merkezi, ekipman bakımını daha verimli hale getirmek için modern altyapı ve ileri teknoloji ile donatılmış olup HRC™ ve HPGR (Yüksek Basınçlı Öğütme Silindiri) üniteleri, Vertimill® dikey öğütme teknolojisi, ince öğütme için HIG sistemleri zenginleştirme ve susuzlaştırma ekipmanları ile kırıcılar, öğütme değirmenleri, elekler ve vagon boşaltıcılar gibi ekipmanlar için onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirebilecek.

Yüksek kapasiteli ekipmanlara hizmet verilecek

Çalışmalar kapsamında servis merkezine Güney Amerika'nın en büyüklerinden biri olan 140 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci ve 5 metre çapa kadar parçaları işleyebilen yüksek hassasiyetli dikey torna gibi yeni ekipmanların eklendiği belirtildi. Bu yenilikler sayesinde ağır parçalar yerel olarak işlenebilecek ve taşıma ihtiyacı ortadan kalkacak.