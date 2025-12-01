Admiralty Resources, Mariposa demir cevheri için Trafigura ile ilk tedarik anlaşmasını imzaladı

Avustralya merkezli Admiralty Resources, Şili’de bulunan Mariposa demir cevheri projesinin ticarileştirilmesine yönelik önemli bir adım atarak Singapur merkezli emtia ticareti şirketi Trafigura Pte Ltd ile tedarik sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Aralık 2025-Aralık 2026 döneminde yaklaşık 150.000 wmt %65 tenörlü cevher tedarik edilecek.

Ticari üretime geçişte stratejik adım

Anlaşma, Mariposa projesinin pilot aşamadan düzenli üretime geçiş stratejisini destekliyor. Büyük üreticilere kıyasla mütevazı ölçeğe sahip olsa da sözleşme:

Düzenli gelir akışı sağlıyor,

Şirketin Şili ’de bulunan bağlı kuruluşu için operasyon sürekliliğini destekliyor,

Mariposa cevherinin kalite açısından piyasa tarafından kabul edildiğini gösteriyor,

Üretimin finanse edilmesi ve ölçeklendirilmesi açısından Admiralty’nin elini güçlendiriyor,

Trafigura’yı projenin ilk ticari alıcısı olarak konumlandırıyor.

Admiralty, lojistik ve kalite performansının istikrarlı olması halinde anlaşmanın genişletilebileceğini belirtti.

Mariposa projesinde sıradaki adımlar

Sevkiyatın üç parti halinde gerçekleştirileceği, her partinin kontrol ve kalite doğrulamasına tabi olacağı açıklandı. Sözleşme bir yıllık olsa da lojistik performansı ve nakit akışının istikrarlı olması halinde daha uzun süreli bir tedarik ilişkisine dönüşebileceği değerlendiriliyor.