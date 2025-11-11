Şili merkezli Grupo CAP 2025’in üçüncü çeyreğinde net zarar bildirdi

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 7,01 milyon $ net kâra kıyasla 18,47 milyon $ net zarar elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışlarının değeri yıllık bazda %14,9 artışla 502,6 milyon $’a çıkarken, üretim maliyetleri %17,3 artışla 442,6 milyon $ oldu. Şirket bahsi geçen dönemde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %0,32 artışla 60,4 milyon $ brüt kâr açıklarken, faaliyet kârı %13,09 düşüşle 17 milyon $ oldu.

Demir cevheri sevkiyatları %9,7 düşüşle 3,52 milyon mt seviyesine inerken, üretimi %16,4 düşüşle 3,29 milyon mt oldu. Öte yandan bahsi geçen dönem içinde ortalama demir cevheri fiyatları yıllık %5,5 gevşeyerek 84,5$/mt seviyesine geriledi. Nakit maliyetlerin tutarı ise %12,6 artışla ortalama 53,6$/mt olarak gözlendi.

Geçtiğimiz yıl Siderurgica Huachipato’daki çelik faaliyetlerinin sona ermesiyle grup artık yalnızca madencilik, çelik işleme ve altyapı kalemlerinde çalışma yapıyor. 2025’in ilk dokuz ayında bahsi geçen alanlar için AVFÖK değerleri sırasıyla 246 milyon $, 12,9 milyon $ ve 45,8 milyon $ olarak kaydedildi.