 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Şili...

Şili merkezli Grupo CAP 2025’in ikinci çeyreğinde net zarar açıkladı

Çarşamba, 13 Ağustos 2025 09:58:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, bu yılın ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 163,53 milyon $ net kâra kıyasla 55,65 milyon $ net zarar elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışlarının değeri yıllık bazda %24,6 düşüşle 388,21 milyon $’a gerilerken üretim maliyetleri %13,4 artışla 398,20 milyon $ oldu. Şirket bahsi geçen dönemde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 163,53 milyon $ brüt kâra kıyasla 9,99 milyon $ brüt zarar elde etti. Bununla birlikte 51,11 milyon $ faaliyet zararı kaydedildi.

Demir cevheri sevkiyatları %17,5 düşüşle 3,15 milyon mt seviyesine inerken üretimi %12,3 düşüşle 3,37 milyon mt oldu. Öte yandan bahsi geçen dönem içinde ortalama demir cevheri fiyatları yıllık %9,7 gevşeyerek 89,2$/mt seviyesine geriledi. Nakit maliyetlerin tutarı ise %10,7 artışla ortalama 58$/mt olarak gözlendi.

Geçtiğimiz yıl Siderurgica Huachipato’daki çelik faaliyetlerinin sona ermesiyle grup artık yalnızca madencilik, çelik işleme ve altyapı kalemlerinde çalışma yapıyor. 2025’in ilk yarısında bahsi geçen alanlar için AVFÖK değerleri sırasıyla 136,22 milyon $, 9,03 milyon $ ve 29,55 milyon $ olarak kaydedildi.


Etiketler: Şili Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Şili merkezli Grupo CAP ilk çeyrekte net zarar bildirdi

14 May | Çelik Haberler

Aceros AZA Şili’de hurda öğütme tesisinin açılışını yaptı

27 Mar | Çelik Haberler

Şilili Grupo CAP 2024'te net zarar kaydetti

13 Mar | Çelik Haberler

Grupo CAP, Atlas Renewable’dan yenilenebilir enerji temin edecek

30 Ara | Çelik Haberler

Şili merkezli Grupo CAP üçüncü çeyrekte net zarar açıkladı

13 Kas | Çelik Haberler

Şili merkezli Huachipato yüksek fırınını durdurdu

17 Eyl | Çelik Haberler

Şilili çelik üreticisi Huachipato faaliyetlerini durduracak

09 Ağu | Çelik Haberler

Şili merkezli Grupo CAP ilk çeyrekte net zarar kaydetti

16 May | Çelik Haberler

Şili Çin’den ithal çelik ürünlerine geçici vergi uygulayacak

24 Nis | Çelik Haberler

Şilili Huachipato çelik üretimine devam edebilir

29 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis