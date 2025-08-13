Şili merkezli Grupo CAP 2025’in ikinci çeyreğinde net zarar açıkladı

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, bu yılın ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 163,53 milyon $ net kâra kıyasla 55,65 milyon $ net zarar elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışlarının değeri yıllık bazda %24,6 düşüşle 388,21 milyon $’a gerilerken üretim maliyetleri %13,4 artışla 398,20 milyon $ oldu. Şirket bahsi geçen dönemde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 163,53 milyon $ brüt kâra kıyasla 9,99 milyon $ brüt zarar elde etti. Bununla birlikte 51,11 milyon $ faaliyet zararı kaydedildi.

Demir cevheri sevkiyatları %17,5 düşüşle 3,15 milyon mt seviyesine inerken üretimi %12,3 düşüşle 3,37 milyon mt oldu. Öte yandan bahsi geçen dönem içinde ortalama demir cevheri fiyatları yıllık %9,7 gevşeyerek 89,2$/mt seviyesine geriledi. Nakit maliyetlerin tutarı ise %10,7 artışla ortalama 58$/mt olarak gözlendi.

Geçtiğimiz yıl Siderurgica Huachipato’daki çelik faaliyetlerinin sona ermesiyle grup artık yalnızca madencilik, çelik işleme ve altyapı kalemlerinde çalışma yapıyor. 2025’in ilk yarısında bahsi geçen alanlar için AVFÖK değerleri sırasıyla 136,22 milyon $, 9,03 milyon $ ve 29,55 milyon $ olarak kaydedildi.