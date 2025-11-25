 |  Giriş 
Şili’nin görünür çelik türetimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde yükseldi

Salı, 25 Kasım 2025 09:52:34 (GMT+3)

Şilili çelik kuruluşu IHCA’nın yayımladığı verilere göre ülkenin görünür çelik tüketimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %16,3 artışla 1,89 milyon mt seviyesine çıktı. Ancak bu artışa rağmen tüketim tonajının Covid-19 öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Bahsi geçen dönem içinde tüketim tonajları inşaat demiri için %2,3 artışla 751.000 mt, ağır profil için %21,3 artışla 85.000 mt, kalın levha için %36,9 artışla 206.000 mt, sıcak rulo sac için %12,3 artışla 339.000 mt, soğuk rulo sac için %31,2 artışla 58.000 mt, kaplamalı sac için %38,8 artışla 404.000 mt ve dikişsiz boru için %43,6 artışla 26.000 mt oldu.

Ocak-Eylül döneminde Şili’nin çelik tüketim tonajının %86’sı Çin, Japonya ve Türkiye’den ithal edildi.

ICHA’ya göre ülkede çelik tüketiminin 2025 yılında %11,5 artışla 2,65 milyon mt olması bekleniyor. 2026 yılı içinse 2017 ile aynı şekilde 2,70 milyon mt öngörülüyor. ICHA bu trendin çelik tüketimini eski seviyelere getirmek için özellikle inşaat ve madencilik sektörüne yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.


