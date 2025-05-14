 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Şili...

Şili merkezli Grupo CAP ilk çeyrekte net zarar bildirdi

Çarşamba, 14 Mayıs 2025 09:32:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 38,27 milyon $ net zarara kıyasla 13,31 milyon $ net zarar elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışlarının değeri yıllık bazda %8 artışla 432,24 milyon $’a çıkarken, brüt kârının %3,3 düşüşle 44,32 milyon $ seviyesine ve AVFÖK değeri %4,3 düşüşle 107,91 milyon $’a geriledi.

Geçtiğimiz yıl Siderurgica Huachipato’nun çelik üretim faaliyetlerini durdurmasıyla grup artık yalnızca demir cevheri madenciliği, çelik işleme ve altyapı faaliyetleri gerçekleştiriyor.

İlk çeyrekte şirketin demir cevheri madenciliği, çelik işleme ve altyapı segmentlerinde kaydettiği AVFÖK değerleri sırasıyla 93,24 milyon $, 2,92 milyon $ ve 8,68 milyon $ oldu.

Şirketin demir cevheri üretimi ve satışları ilk çeyrekte sırasıyla 3,4 milyon mt ve 3,2 milyon mt seviyelerinde yer alırken, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 4,2 milyon mt demir cevheri üretilmiş ve 4 milyon mt demir cevheri satılmıştı.

Çelik işleme segmentinin satışları ise 2024’ün aynı çeyreğinde kaydedilen 52.875 mt’a kıyasla 60.591 mt oldu.


Etiketler: Şili Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Aceros AZA Şili’de hurda öğütme tesisinin açılışını yaptı

27 Mar | Çelik Haberler

Şilili Grupo CAP 2024'te net zarar kaydetti

13 Mar | Çelik Haberler

Grupo CAP, Atlas Renewable’dan yenilenebilir enerji temin edecek

30 Ara | Çelik Haberler

Şili merkezli Grupo CAP üçüncü çeyrekte net zarar açıkladı

13 Kas | Çelik Haberler

Şili merkezli Huachipato yüksek fırınını durdurdu

17 Eyl | Çelik Haberler

Şilili çelik üreticisi Huachipato faaliyetlerini durduracak

09 Ağu | Çelik Haberler

Şili merkezli Grupo CAP ilk çeyrekte net zarar kaydetti

16 May | Çelik Haberler

Şili Çin’den ithal çelik ürünlerine geçici vergi uygulayacak

24 Nis | Çelik Haberler

Şilili Huachipato çelik üretimine devam edebilir

29 Mar | Çelik Haberler

Şilili Huachipato çelik üretimini durdurdu

26 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis