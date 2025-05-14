Şili merkezli Grupo CAP ilk çeyrekte net zarar bildirdi

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 38,27 milyon $ net zarara kıyasla 13,31 milyon $ net zarar elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışlarının değeri yıllık bazda %8 artışla 432,24 milyon $’a çıkarken, brüt kârının %3,3 düşüşle 44,32 milyon $ seviyesine ve AVFÖK değeri %4,3 düşüşle 107,91 milyon $’a geriledi.

Geçtiğimiz yıl Siderurgica Huachipato’nun çelik üretim faaliyetlerini durdurmasıyla grup artık yalnızca demir cevheri madenciliği, çelik işleme ve altyapı faaliyetleri gerçekleştiriyor.

İlk çeyrekte şirketin demir cevheri madenciliği, çelik işleme ve altyapı segmentlerinde kaydettiği AVFÖK değerleri sırasıyla 93,24 milyon $, 2,92 milyon $ ve 8,68 milyon $ oldu.

Şirketin demir cevheri üretimi ve satışları ilk çeyrekte sırasıyla 3,4 milyon mt ve 3,2 milyon mt seviyelerinde yer alırken, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 4,2 milyon mt demir cevheri üretilmiş ve 4 milyon mt demir cevheri satılmıştı.

Çelik işleme segmentinin satışları ise 2024’ün aynı çeyreğinde kaydedilen 52.875 mt’a kıyasla 60.591 mt oldu.