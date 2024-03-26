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Şilili Huachipato çelik üretimini durdurdu

Salı, 26 Mart 2024 10:59:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili merkezli Companhia Siderurgica Huachipato’nun (CSH) yönetim kurulu, şirketin çelik üretimi faaliyetlerini durdurduğunu, lojistik ve liman faaliyetlerine ise devam edeceğini açıkladı.

Kaynaklara göre şirket bu kararı, Çin’den dampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithal ürünler için ithalat vergisinin artırılması amacıyla devlete baskı yapmak için aldı.

Şili Çelik Enstitüsü’nün (ICHA) verilerine göre CSH ülkenin görünür çelik tüketiminin %19’unu karşılıyor.

Ülke çelik tüketiminin %67’sini ithalattan karşılıyor. 2023 yılında %4,4 artışla 2,39 milyon mt çelik ithal edilmişti. 2024 yılında bu sayının %1,5 düşüşle 2,35 milyon mt’a inmesi bekleniyor.


Etiketler: Şili Güney Amerika Çelik Üretimi 

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