 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Şilili...

Şilili Grupo CAP 2024'te net zarar kaydetti

Perşembe, 13 Mart 2025 10:50:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, 2023 yılında kaydedilen 87,89 milyon $ net zarara kıyasla 2024 yılının tamamında 408,03 milyon $ net zarar açıkladı.

Şirketin net satışları 2023 yılına kıyasla %25 düşüşle 1,80 milyar $ seviyesine gerilerken, brüt kârı %63 düşüşle 302,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Faaliyet kârı ise %77 düşüşle 147,3 milyon $ oldu.

Grupo Cap %10 düşüşle 15,3 milyon mt demir cevheri üretti. Yılın ikinci yarısında üretimi durduran Huachipato tesisinde çelik üretimi %61 düşüşle 275.000 mt olurken, çelik çözümleri birimi %11 düşüşle 239.000 mt çelik işledi.

Şirket, çoğunlukla Çin’den olmak üzere yüksek fosfor içerikli demir cevheri talebinin devam ettiğini ifade etti. Grupo Cap 2025 yılı için çelik üretim verilerini paylaşmayacağını açıkladı.


Etiketler: Şili Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Grupo CAP, Atlas Renewable’dan yenilenebilir enerji temin edecek

30 Ara | Çelik Haberler

Şili merkezli Grupo CAP üçüncü çeyrekte net zarar açıkladı

13 Kas | Çelik Haberler

Şili merkezli Huachipato yüksek fırınını durdurdu

17 Eyl | Çelik Haberler

Şilili çelik üreticisi Huachipato faaliyetlerini durduracak

09 Ağu | Çelik Haberler

Şili merkezli Grupo CAP ilk çeyrekte net zarar kaydetti

16 May | Çelik Haberler

Şili Çin’den ithal çelik ürünlerine geçici vergi uygulayacak

24 Nis | Çelik Haberler

Şilili Huachipato çelik üretimine devam edebilir

29 Mar | Çelik Haberler

Şilili Huachipato çelik üretimini durdurdu

26 Mar | Çelik Haberler

Şilili Grupo CAP’ın net kârı 2023 yılında düştü

14 Mar | Çelik Haberler

Şili merkezli CAP’ın kârı üçüncü çeyrekte arttı

08 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis