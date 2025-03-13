Şilili Grupo CAP 2024'te net zarar kaydetti

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, 2023 yılında kaydedilen 87,89 milyon $ net zarara kıyasla 2024 yılının tamamında 408,03 milyon $ net zarar açıkladı.

Şirketin net satışları 2023 yılına kıyasla %25 düşüşle 1,80 milyar $ seviyesine gerilerken, brüt kârı %63 düşüşle 302,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Faaliyet kârı ise %77 düşüşle 147,3 milyon $ oldu.

Grupo Cap %10 düşüşle 15,3 milyon mt demir cevheri üretti. Yılın ikinci yarısında üretimi durduran Huachipato tesisinde çelik üretimi %61 düşüşle 275.000 mt olurken, çelik çözümleri birimi %11 düşüşle 239.000 mt çelik işledi.

Şirket, çoğunlukla Çin’den olmak üzere yüksek fosfor içerikli demir cevheri talebinin devam ettiğini ifade etti. Grupo Cap 2025 yılı için çelik üretim verilerini paylaşmayacağını açıkladı.