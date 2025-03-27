Aceros AZA Şili’de hurda öğütme tesisinin açılışını yaptı

Şili merkezli çelik üreticisi Aceros AZA, Colina tesisinde 26 milyon $’lık yatırım yaptığı hurda öğütme tesisinin açılışını yaptı.

Geri dönüştürülmüş hurdadan yılda 450.000 mt’dan fazla yeşil çelik üreten şirket, yeni öğütme tesisinin üretim faaliyetlerinde büyük rol oynayacağını ifade etti.

Şirketin sağladığı bilgilere göre öğütme tesisi saatte 100 mt’a kadar hurda öğütme kapasitesine sahip olup karbon salımının yılda 7.000 mt, enerji tüketiminin ise %2,5 düşürülmesine yardımcı olacak.

Öğütücü tam kapasite ile çalıştığında yılda 230.000 mt hurda işleyip 180.000 mt demir hurdası, 3.000 mt demirsiz hurda ve 40.000 mt yan ürün üretecek.

Şili’in önde gelen çelik üreticisi olan Aceros AZA, Colina ve Renca tesislerinde inşaat demiri, filmaşin ve ağır profil üretimi yapıyor.