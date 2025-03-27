 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Aceros...

Aceros AZA Şili’de hurda öğütme tesisinin açılışını yaptı

Perşembe, 27 Mart 2025 10:20:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Şili merkezli çelik üreticisi Aceros AZA, Colina tesisinde 26 milyon $’lık yatırım yaptığı hurda öğütme tesisinin açılışını yaptı.

Geri dönüştürülmüş hurdadan yılda 450.000 mt’dan fazla yeşil çelik üreten şirket, yeni öğütme tesisinin üretim faaliyetlerinde büyük rol oynayacağını ifade etti.

Şirketin sağladığı bilgilere göre öğütme tesisi saatte 100 mt’a kadar hurda öğütme kapasitesine sahip olup karbon salımının yılda 7.000 mt, enerji tüketiminin ise %2,5 düşürülmesine yardımcı olacak.

Öğütücü tam kapasite ile çalıştığında yılda 230.000 mt hurda işleyip 180.000 mt demir hurdası, 3.000 mt demirsiz hurda ve 40.000 mt yan ürün üretecek.

Şili’in önde gelen çelik üreticisi olan Aceros AZA, Colina ve Renca tesislerinde inşaat demiri, filmaşin ve ağır profil üretimi yapıyor.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Şili Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları yeni konteyner bazlı bağlantılarda yükseldi

27 Mar | Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 13. Hafta, 2025

27 Mar | Hurda ve Hammadde

İtalya yerel hurda piyasası durgun, üretim duruşları konusunda belirsizlik sürüyor

27 Mar | Hurda ve Hammadde

Pakistan hurda piyasasında fiyat-karşı teklif farkı açılıyor

26 Mar | Hurda ve Hammadde

Hint ithal hurda piyasasında yukarı yönlü eğilim görüldü, indirimli alımlar yapılıyor

26 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları son düşüşlerin ardından nispeten yatay, görünüm daha iyi

26 Mar | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ithal hurda fiyatları zirveyi gördü mü?

25 Mar | Hurda ve Hammadde

Almanya’da yerel hurda fiyatları Mart’ta yükseldi

25 Mar | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel, Utsunomiya tesisi için hurda alım fiyatlarını yükseltti

25 Mar | Hurda ve Hammadde

Assofermet: Hurdanın AB içinde tutulması geri dönüşüm sektörünün döngüselliğine zarar verecek

25 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis