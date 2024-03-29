Şilili Huachipato çelik üretimine devam edebilir

Cuma, 29 Mart 2024 09:58:15 (GMT+3) | Sao Paulo

Geçtiğimiz günlerde çelik üretimini durdurduğunu açıklayan Şilili üretici Companhia Siderurgica Huachipato (CSH) üç aylık bir süre içinde üretime yeniden başlayabileceğini belirtti.

Şirket, hükümetin Çin’den ithal edilen ürünler için ithalat vergisini %15’ten %25’e yükseltmesi durumunda bu süreci sonlandırabileceğini açıkladı.

Şilili kaynaklar, şirketin çelik üretiminin kademeli olarak düşürüldüğünü ve hükümetle pazarlıkların devam ettiğini bildirdi. Şirket, mevcut fiyatlar yüzünden günlük 1 milyon $ zarar ettiğini kısa vadede faaliyetlere normal seyirde devam etmenin mümkün olmadığını öne sürüyor.