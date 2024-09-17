 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Şili...

Şili merkezli Huachipato yüksek fırınını durdurdu

Salı, 17 Eylül 2024 09:13:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili merkezli çelik üreticisi Sideurgica Huachipato, hükümetin antidamping önlemleri açıklamasından dört ay sonra 16 Eylül tarihinde yüksek fırınını devre dışı bıraktı.

Şirket, tesisin süresiz kapanma işlemleri dahilinde çelik dönüştürme ve sürekli döküm alanlarında çalışmayı da durduracak.

Huachipato, çelik çubuk için %33,5 ve çelik bilya için %24,9 ithalat vergisi getirilmesi gibi hükümetin uyguladığı koruma önlemlerine rağmen Çin’den ithal çelik mamullerle rekabet etmeyi başaramadı.

Hükümetin aldığı önlemleri fiyatlarına yansıtamayan şirket, önceki açıklamasında kısa ve orta vadede çözemeyeceği sorunlardan dolayı faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.


Etiketler: Şili Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Şilili çelik üreticisi Huachipato faaliyetlerini durduracak

09 Ağu | Çelik Haberler

Şili merkezli Grupo CAP ilk çeyrekte net zarar kaydetti

16 May | Çelik Haberler

Şili Çin’den ithal çelik ürünlerine geçici vergi uygulayacak

24 Nis | Çelik Haberler

Şilili Huachipato çelik üretimine devam edebilir

29 Mar | Çelik Haberler

Şilili Huachipato çelik üretimini durdurdu

26 Mar | Çelik Haberler

Şilili Grupo CAP’ın net kârı 2023 yılında düştü

14 Mar | Çelik Haberler

Şili merkezli CAP’ın kârı üçüncü çeyrekte arttı

08 Kas | Çelik Haberler

Şilili Grupo CAP bağlı kuruluşlarına 500 milyon $ yatırım yapacak

05 Nis | Çelik Haberler

Şili’nin görünür çelik tüketimi bu yılın ilk yarısında sertçe düştü

25 Ağu | Çelik Haberler

Şilili Grupo CAP’in net kârı ilk yarıda düştü

10 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis