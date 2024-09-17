Şili merkezli Huachipato yüksek fırınını durdurdu

Şili merkezli çelik üreticisi Sideurgica Huachipato, hükümetin antidamping önlemleri açıklamasından dört ay sonra 16 Eylül tarihinde yüksek fırınını devre dışı bıraktı.

Şirket, tesisin süresiz kapanma işlemleri dahilinde çelik dönüştürme ve sürekli döküm alanlarında çalışmayı da durduracak.

Huachipato, çelik çubuk için %33,5 ve çelik bilya için %24,9 ithalat vergisi getirilmesi gibi hükümetin uyguladığı koruma önlemlerine rağmen Çin’den ithal çelik mamullerle rekabet etmeyi başaramadı.

Hükümetin aldığı önlemleri fiyatlarına yansıtamayan şirket, önceki açıklamasında kısa ve orta vadede çözemeyeceği sorunlardan dolayı faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.