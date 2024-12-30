Grupo CAP, Atlas Renewable’dan yenilenebilir enerji temin edecek

Şilili demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, temiz enerji temin etmek üzere bağlı kuruluşları Compañía Minera del Pacífico (CMP) ve Aguas CAP aracılığıyla küresel yenilenebilir enerji üreticisi Atlas Renewable Energy ile 15 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. Söz konusu iş birliğinin hem Atlas hem de Şili enerji sektörünün en büyük yenilenebilir enerji ve depolama anlaşmalarından biri olduğu bildirildi.

Anlaşma kapsamında Atlas, yıllık 450 GWh yenilenebilir enerji tedarik ederek CMP ve Aguas CAP’ın faaliyetlerinden kaynaklı emisyonlarını düşürecek ve Şili’nin karbonsuzlaşma hedeflerine katkı sağlayacak. Bunun için şirket, Atacama bölgesinde güneş enerjisi projesi ve batarya enerji depolama sistemi kurarak projenin 24 saat enerji tedarikine devam etmesini sağlayacak.

Açıklamada, “İmzaladığımız son enerji sözleşmesinin ardından Şili’deki kurulu kapasitemizi güneş ve batarya enerji depolama sistemleri aracılığıyla 1.000 MW seviyesinin üzerine çıkarıyoruz,” ifadelerine yer verildi.