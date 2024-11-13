 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Şili...

Şili merkezli Grupo CAP üçüncü çeyrekte net zarar açıkladı

Çarşamba, 13 Kasım 2024 09:24:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 4,01 milyon $ net kâra kıyasla 8,42 milyon $ net zarar elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışlarının değeri yıllık bazda %33,4 düşüşle 433,25 milyon $’a inerken brüt kârının %54,4 düşüşle 62,15 milyon $ seviyesinde kaydedilmesiyle AVFÖK değeri %23 düşüşle 131,37 milyon $’a geriledi.

Şirketin demir cevheri üretimi %8 düşüşle 3,94 milyon mt olurken şirketin çelik çözümleri biriminin işlediği çelik tonajı ise %6,5 düşüşle 62.864 mt’da yer aldı.

Siderúrgica Huachipato’da (CSH) çelik üretiminin durdurulmasıyla birlikte bu birimin kaydettiği faaliyet zararı şirketin ikinci çeyrek sonuçlarında yer almıştı.

Şirket, üçüncü çeyrekte gösterilen zayıf performansın madencilik faaliyetlerinin düşük bir performans göstermesinden ve çelik çözümü segmentlerinde kaydedilen kayıplardan kaynaklandığını ifade etti.


Etiketler: Şili Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Şili merkezli Huachipato yüksek fırınını durdurdu

17 Eyl | Çelik Haberler

Şilili çelik üreticisi Huachipato faaliyetlerini durduracak

09 Ağu | Çelik Haberler

Şili merkezli Grupo CAP ilk çeyrekte net zarar kaydetti

16 May | Çelik Haberler

Şili Çin’den ithal çelik ürünlerine geçici vergi uygulayacak

24 Nis | Çelik Haberler

Şilili Huachipato çelik üretimine devam edebilir

29 Mar | Çelik Haberler

Şilili Huachipato çelik üretimini durdurdu

26 Mar | Çelik Haberler

Şilili Grupo CAP’ın net kârı 2023 yılında düştü

14 Mar | Çelik Haberler

Şili merkezli CAP’ın kârı üçüncü çeyrekte arttı

08 Kas | Çelik Haberler

Şilili Grupo CAP bağlı kuruluşlarına 500 milyon $ yatırım yapacak

05 Nis | Çelik Haberler

Şili’nin görünür çelik tüketimi bu yılın ilk yarısında sertçe düştü

25 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis