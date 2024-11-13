Şili merkezli Grupo CAP üçüncü çeyrekte net zarar açıkladı

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 4,01 milyon $ net kâra kıyasla 8,42 milyon $ net zarar elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışlarının değeri yıllık bazda %33,4 düşüşle 433,25 milyon $’a inerken brüt kârının %54,4 düşüşle 62,15 milyon $ seviyesinde kaydedilmesiyle AVFÖK değeri %23 düşüşle 131,37 milyon $’a geriledi.

Şirketin demir cevheri üretimi %8 düşüşle 3,94 milyon mt olurken şirketin çelik çözümleri biriminin işlediği çelik tonajı ise %6,5 düşüşle 62.864 mt’da yer aldı.

Siderúrgica Huachipato’da (CSH) çelik üretiminin durdurulmasıyla birlikte bu birimin kaydettiği faaliyet zararı şirketin ikinci çeyrek sonuçlarında yer almıştı.

Şirket, üçüncü çeyrekte gösterilen zayıf performansın madencilik faaliyetlerinin düşük bir performans göstermesinden ve çelik çözümü segmentlerinde kaydedilen kayıplardan kaynaklandığını ifade etti.