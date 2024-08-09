Şilili çelik üreticisi Huachipato faaliyetlerini durduracak

Şilili çelik üreticisi Siderúrgica Huachipato’nun yönetim kurulu, şirketin çelik üretim faaliyetlerine süresiz olarak ara vereceğini açıkladı.

Bu yılın Mart ayında benzer bir açıklama yapmış olan şirket, bu ilk açıklamada üretimi yalnızca Çin’den dampingli fiyatlardan yapılan ithalat nedeniyle durduracaklarını söylemişti. Yeni açıklamada ise şirket kısa ve orta vadede düzelmeyecek olan birden fazla faktörün bu kararın alınmasında etkili olduğunu belirtti.

Şirket, Çin’le olan adaletsiz rekabetin yanı sıra yetkililerin aldığı koruma önlemlerini fiyatlara yansıtmanın imkansızlığını ve yıllardır içinde bulundukları karmaşık mali durumun faaliyetleri durdurma kararı almaya yönlendirdiğini söyledi.

Şili çelik enstitüsü IHCA, yerel kamu inşaatı sektörünün Huachipato tarafından teknik standartlar doğrultusunda üretilen inşaat demirine artık erişim sağlayamayacağı için kaygılı olduğunu ifade etti.

ICHA’ya göre ağırlıklı olarak madencilik ve kamu inşaatı sektörlerine hizmet veren Huachipato ülkede görünür çelik tüketiminin %19’unu karşılıyor.