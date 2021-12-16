Şilili AZA temiz çelik sertifikası aldı

Şilili çelik üreticisi AZA, temiz ve yenilenebilir kaynaklardan çelik üretimi yaptığı güvencesini veren Uluslararası Yenilenebilir Enerji (I-REC) Sertifikasına layık görüldü.
Şirket, söz konusu sertifika sayesinde karbon ayak izini yarı yarıya azaltabileceğini söyledi ve ülkenin en temiz çeliğini ürettiğini öne sürdü.
AZA, sertifika ve temiz çelik ürünleri sayesinde, önceden kaydedilen ton başına 0,50 ton karbondioksite kıyasla artık ton başına 0,25 ton karbondioksit açığa çıkardığını belirtti.
Şirketin, 2030 yılı hedeflerine ulaştığı ve 2050 yılına kadar karbonsuzlaşmasının beklendiği biliniyor.