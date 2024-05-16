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Şili merkezli Grupo CAP ilk çeyrekte net zarar kaydetti

Perşembe, 16 Mayıs 2024 10:16:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 23,91 milyon $ net kâra kıyasla 38,27 milyon $ net zarar elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışlarının değeri yıllık bazda %26,3 düşüşle 512,55 milyon $’a inerken brüt kârının %83,9 düşüşle 24,42 milyon $ seviyesinde kaydedilmesi geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 109,17 milyon $ faaliyet kârına kıyasla 13,95 milyon $ faaliyet zarar elde edilmesine neden oldu.

Şirketin demir cevheri üretimi %2 artışla 4,2 milyon mt olurken Huachipato tesisinde çelik üretimi %10,6 düşüşle 146.533 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin çelik çözümleri biriminin işlediği çelik tonajı ise %24,4 düşüşle 52.875 mt’da yer aldı.

Şirket, net zararın düşük çelik fiyatlarına bağlı olarak çelik üretiminin zayıf bir performans göstermesinden kaynaklandığını ifade etti.

Grupo CAP çelik üretimi için AVFÖK değerinin 72,49 milyon $ zararda olduğunu bildirirken madencilik için 101,23 milyon $ ve işleme faaliyetleri için 5,08 milyon $ pozitif AVFÖK değeri kaydedildiğini ifade etti.

Grupo CAP’ın yılın geri kalanı için çelik faaliyetlerinden beklentileri olumlu. Yerel yetkililerin ithal çelik için vergileri artırması ve bunun iç piyasadaki çelik fiyatlarını olumlu etkilemesi bekleniyor.


Etiketler: Şili Güney Amerika Çelik Üretimi 

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