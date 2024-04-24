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Şili Çin’den ithal çelik ürünlerine geçici vergi uygulayacak

Çarşamba, 24 Nisan 2024 09:47:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili hükümeti, Çin’den ithal edilen bazı çelik ürünler için geçici vergi uygulayacağını duyurdu.

Açıklamaya göre 6 ay boyunca Çin’den ithal çelik bilyaya %33,5, inşaat demirine %24,9 ithalat vergisi uygulanacak.

Hükümetin bu ürünlere vergi uygulamasını ürünlerin Çin’den dampingli fiyatlardan ithal edildiğini öne süren Siderúrgica Huachipato (CSH) talep etmişti.

CSH, Çin’den dampingli fiyatlardan yapıldığını söylediği ithalat ile rekabet edemediği için çelik üretimini durdurmayı planlıyordu. Şili hükümetinin Nisan ayının başlarında uygulamaya başladığı vergiler şirket tarafından yeterli bulunmamıştı.

Yerel basına göre yeni vergilerin duyurulmasıyla CSH çelik üretimine devam ediyor.


Etiketler: Şili Güney Amerika Çelik Üretimi 

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