Siemens karbonsuzlaşma stratejisini desteklemek için Hydnum’un yeşil çelik tesisini dijitalleştirecek

İspanya merkezli Hydnum Steel, Alman endüstri devi Siemens ile birlikte İspanya’nın ilk yeşil çelik tesisi olacak Puertollano’yu dijitalleştirmek üzere çalışmalar yürüteceğini duyurdu. Bu sayede tesisin karbon ayak izi önemli ölçüde düşürülecek, enerji verimliliği iyileştirilecek ve rekabet gücü artırılacak.

Siemens’in yapay zeka destekli Dijital İkiz teknolojisi söz konusu tesisin tüm üretim süreçlerine entegre edilecek. Bununla birlikte Technomatix dijital aracı, üretim süreçlerinin optimize edilmesine yardımcı olarak her aşamanın verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak. Öte yandan Hydnum, Siemens’in Energy Manager Pro ile SiGREEN araçlarını kullanarak enerji tüketimini takip etmenin ve yönetmenin yanı sıra üretilen ürünün karbon ayak izini ölçebilecek ve denetleyebilecek.

Ayrıca Siemens Spain Başkanı ve CEO’su Agustín Escobar, projenin yalnızca Hydnum’un üretim tesislerinin değil otomotiv veya denizcilik gibi İspanya ekonomisinin önemli sektörlerinin karbon ayak izinin düşürülmesi bakımından da olumlu etki yaratacağını vurguladı.