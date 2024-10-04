 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Siemens karbonsuzlaşma...

Siemens karbonsuzlaşma stratejisini desteklemek için Hydnum’un yeşil çelik tesisini dijitalleştirecek

Cuma, 04 Ekim 2024 11:30:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya merkezli Hydnum Steel, Alman endüstri devi Siemens ile birlikte İspanya’nın ilk yeşil çelik tesisi olacak Puertollano’yu dijitalleştirmek üzere çalışmalar yürüteceğini duyurdu. Bu sayede tesisin karbon ayak izi önemli ölçüde düşürülecek, enerji verimliliği iyileştirilecek ve rekabet gücü artırılacak.

Siemens’in yapay zeka destekli Dijital İkiz teknolojisi söz konusu tesisin tüm üretim süreçlerine entegre edilecek. Bununla birlikte Technomatix dijital aracı, üretim süreçlerinin optimize edilmesine yardımcı olarak her aşamanın verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak. Öte yandan Hydnum, Siemens’in Energy Manager Pro ile SiGREEN araçlarını kullanarak enerji tüketimini takip etmenin ve yönetmenin yanı sıra üretilen ürünün karbon ayak izini ölçebilecek ve denetleyebilecek.

Ayrıca Siemens Spain Başkanı ve CEO’su Agustín Escobar, projenin yalnızca Hydnum’un üretim tesislerinin değil otomotiv veya denizcilik gibi İspanya ekonomisinin önemli sektörlerinin karbon ayak izinin düşürülmesi bakımından da olumlu etki yaratacağını vurguladı.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Spain rekabet gücünü artırmak için 2023’te 152 milyon € yatırım yaptı

29 Tem | Çelik Haberler

Sarralle, ArcelorMittal Spain’in Gijón sahasında su arıtma tesisi inşa edecek

11 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Spain iki yıl içerisinde düşük karbonlu çelik üretimine başlamayı planlıyor

10 May | Çelik Haberler

ArcelorMittal Spain rekabet gücünü artırmak için 2023’te 152 milyon € yatırım yaptı

29 Tem | Çelik Haberler

Sarralle, ArcelorMittal Spain’in Gijón sahasında su arıtma tesisi inşa edecek

11 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Spain iki yıl içerisinde düşük karbonlu çelik üretimine başlamayı planlıyor

10 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis