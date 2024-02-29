Siderperu’nun yıllık net kârı düştü

Perşembe, 29 Şubat 2024 09:38:59 (GMT+3) | Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Siderperu, 2023 yılında yıllık %47,5 düşüşle 30,5 milyon $ net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %13,1 düşüşle 627,6 milyon $ seviyesinde kaydedilirken üretim maliyetleri %7,5 gerileyerek 574,2 milyon $ oldu. Şirketin brüt kârı ve faaliyet kârı sırasıyla %47,1 ve %36,4 düşüşle 53,4 milyon $ ve 54,5 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, düşen rakamları satış tonajlarının ve fiyatların azalmasına bağladı.

Brezilya merkezli Gerdau’ya bağlı olan şirket yıllık 750.000 mt üretim kapasitesine sahip.