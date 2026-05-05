Siderperu’nun net kârı 2026’nın ilk çeyreğinde %54,4 yükseldi

Perulu çelik üreticisi Siderperu 2026 yılının ilk çeyreğinde 14,64 milyon $ net kâr açıkladı. Söz konusu rakam 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 9,48 milyon $ seviyesine göre %54,4 artış gösterdi.

Şirket net kârındaki keskin artışı satış hacimlerindeki yükselişe, operasyonel verimliliğe ve daha düşük finansman maliyetlerine bağladı.

Net satışlar %18,2 artışla 108,41 milyon $ seviyesine yükselirken, üretim maliyetleri %14,6 artışla 154,43 milyon $ seviyesine çıktı, brüt kâr %45,4 artışla 26,07 milyon $ seviyesine ve faaliyet kârı %54,6 artışla 21,69 milyon $ seviyesine yükseldi.

Brezilyalı Gerdau grubunun kontrolünde olan Siderperu’nun yıllık üretim kapasitesi 750.000 mt seviyesinde yer alıyor.

1$ = 3,51 PEN