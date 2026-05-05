 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Siderperu’nun...

Siderperu’nun net kârı 2026’nın ilk çeyreğinde %54,4 yükseldi

Salı, 05 Mayıs 2026 10:03:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Siderperu 2026 yılının ilk çeyreğinde 14,64 milyon $ net kâr açıkladı. Söz konusu rakam 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 9,48 milyon $ seviyesine göre %54,4 artış gösterdi.

Şirket net kârındaki keskin artışı satış hacimlerindeki yükselişe, operasyonel verimliliğe ve daha düşük finansman maliyetlerine bağladı.

Net satışlar %18,2 artışla 108,41 milyon $ seviyesine yükselirken, üretim maliyetleri %14,6 artışla 154,43 milyon $ seviyesine çıktı, brüt kâr %45,4 artışla 26,07 milyon $ seviyesine ve faaliyet kârı %54,6 artışla 21,69 milyon $ seviyesine yükseldi.

Brezilyalı Gerdau grubunun kontrolünde olan Siderperu’nun yıllık üretim kapasitesi 750.000 mt seviyesinde yer alıyor.

1$ = 3,51 PEN


Etiketler: Peru Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Shougang Hierro Peru’nun kârı 2026 yılının ilk çeyreğinde düşük vergi yükü sayesinde %31,8 arttı

28 Nis | Çelik Haberler

Siderperu’nun net kârı 2025’te sert artış kaydetti

03 Mar | Çelik Haberler

Shougang Hierro Peru’nun net kârı San Nicolas’taki kazadan dolayı 2025’te azaldı

20 Şub | Çelik Haberler

Shougang Hierro Peru 2025’in üçüncü çeyreğinde net kârını artırdı

06 Kas | Çelik Haberler

Siderperu’nun net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde %6 yükseldi

04 Kas | Çelik Haberler

Siderperu’nun net kârı 2025’in ikinci çeyreğinde düştü

06 Ağu | Çelik Haberler

Shougang Hierro Peru’nun net kârı 2025’in ikinci çeyreğinde sertçe düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Shougang Hierro Peru’nun kârı ilk çeyrekte sertçe düştü

05 May | Çelik Haberler

Siderperu’nun net kârı ilk çeyrekte %37,8 geriledi

05 May | Çelik Haberler

Siderperu’nun net kârı 2024’te ciddi artış gösterdi

26 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis