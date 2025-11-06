 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Shougang Hierro Peru...

Shougang Hierro Peru 2025’in üçüncü çeyreğinde net kârını artırdı

Perşembe, 06 Kasım 2025 09:39:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Peru merkezli demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru’nun bu yılın üçüncü çeyreğine ait net kârı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 241,32 milyon PEN seviyesinden 491,67 milyon PEN (145 milyon $) seviyesine çıktı.

Şirketin net satış geliri yıllık %6,91 düşüşle 1,15 milyar PEN, üretim maliyeti %8,03 düşüşle 679,1 milyon PEN, brüt kârı %5,25 düşüşle 471,4 milyon PEN ve faaliyet kârı %9,80 düşüşle 383,8 milyon PEN seviyelerinde kaydedildi.

Şirketin operasyonel sonuçlarının gerilemesine rağmen döviz kurundaki dalgalanmaların etkisini kaybetmesiyle net kârı artış gösterdi.

Bununla birlikte 2025’in ilk dokuz ayında şirket ikinci çeyrekte San Nicolas terminalinde yaşanan kazaya bağlı olarak yıllık %31,86 düşüşle 10,21 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi. Yalnızca üçüncü çeyrekte ise satış tonajı 4,36 milyon mt’da kaydedildi.

1$ = 3,39 PEN


Etiketler: Peru Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Siderperu’nun net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde %6 yükseldi

04 Kas | Çelik Haberler

Siderperu’nun net kârı 2025’in ikinci çeyreğinde düştü

06 Ağu | Çelik Haberler

Shougang Hierro Peru’nun net kârı 2025’in ikinci çeyreğinde sertçe düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Shougang Hierro Peru’nun kârı ilk çeyrekte sertçe düştü

05 May | Çelik Haberler

Siderperu’nun net kârı ilk çeyrekte %37,8 geriledi

05 May | Çelik Haberler

Siderperu’nun net kârı 2024’te ciddi artış gösterdi

26 Şub | Çelik Haberler

Shougang Hierro Peru’nun net kârı 2024’te azaldı

25 Şub | Çelik Haberler

Siderperu’nun net kârı üçüncü çeyrekte hafifçe azaldı

05 Kas | Çelik Haberler

Shougang Hierro Peru’nun kârı üçüncü çeyrekte azaldı

30 Eki | Çelik Haberler

Siderperu’nun net kârı ikinci çeyrekte sertçe arttı

05 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis