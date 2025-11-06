Shougang Hierro Peru 2025’in üçüncü çeyreğinde net kârını artırdı

Peru merkezli demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru’nun bu yılın üçüncü çeyreğine ait net kârı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 241,32 milyon PEN seviyesinden 491,67 milyon PEN (145 milyon $) seviyesine çıktı.

Şirketin net satış geliri yıllık %6,91 düşüşle 1,15 milyar PEN, üretim maliyeti %8,03 düşüşle 679,1 milyon PEN, brüt kârı %5,25 düşüşle 471,4 milyon PEN ve faaliyet kârı %9,80 düşüşle 383,8 milyon PEN seviyelerinde kaydedildi.

Şirketin operasyonel sonuçlarının gerilemesine rağmen döviz kurundaki dalgalanmaların etkisini kaybetmesiyle net kârı artış gösterdi.

Bununla birlikte 2025’in ilk dokuz ayında şirket ikinci çeyrekte San Nicolas terminalinde yaşanan kazaya bağlı olarak yıllık %31,86 düşüşle 10,21 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi. Yalnızca üçüncü çeyrekte ise satış tonajı 4,36 milyon mt’da kaydedildi.

1$ = 3,39 PEN