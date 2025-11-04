 |  Giriş 
Siderperu’nun net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde %6 yükseldi

Salı, 04 Kasım 2025 10:06:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Siderperu, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %6,03 artışla 47,5 milyon PEN (14,09 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %0,61 düşüşle 624,4 milyon PEN seviyesinde kaydedilirken, üretim maliyetleri %0,86 düşüşle 531,8 milyon PEN seviyesine geriledi. Şirketin brüt kârı ve faaliyet kârı sırasıyla %0,82 ve %3,25 artışla 92,6 milyon PEN ve 78,2 milyon PEN seviyelerinde kaydedildi.

Şirket maliyetlerini düşürerek ve döviz kuru ile ilişkili kayıpları indirerek güçlü bir çeyreklik performans gösterdiğini ifade etti.

Brezilyalı Gerdau grubunun içinde yer alan Siderperu, yıllık 750.000 mt üretim kapasitesine sahip.

1$ = 3,37 PEN


