Siderperu’nun net kârı 2025’in ikinci çeyreğinde düştü

Perulu çelik üreticisi Siderperu, 2025 yılının ikinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %20 düşüşle 36 milyon PEN (10,11 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %1,9 artışla 607 milyon PEN seviyesinde kaydedilirken, üretim maliyetleri %4,4 artışla 539 milyon PEN seviyesine çıktı. Şirketin brüt kârı ve AVFÖK değeri sırasıyla %13,9 ve %20 düşüşle 68 milyon PEN ve 53 milyon PEN seviyelerinde kaydedildi.

Şirket net kârındaki düşüşün faaliyet gelirlerinin azalmasından kaynaklandığını ifade etti.

Brezilyalı Gerdau grubunun içinde yer alan Siderperu, yıllık 750.000 mt üretim kapasitesine sahip.

1$ = 3,56 PEN