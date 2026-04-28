Shougang Hierro Peru’nun kârı 2026 yılının ilk çeyreğinde düşük vergi yükü sayesinde %31,8 arttı

Perulu demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru (SHP), 2026 yılının ilk çeyreğinde 94,528 milyon $ net kâr açıkladı. Şirket, 2025 yılının ilk çeyreğinde 71,730 milyon $ net kâr kaydetmişti.

Kârdaki artış temel olarak gelir vergisi giderinin 2025 yılının ilk çeyreğindeki 88,334 milyon $ seviyesine kıyasla 2026 yılının ilk çeyreğinde 49,718 milyon $ seviyesinde gerçekleşmesiyle daha düşük etki yaratmasından kaynaklandı.

Net satışlar %4,3 artışla 397,361 milyon $ seviyesine çıkarken, üretim maliyetleri %29 artışla 237,260 milyon $ seviyesinde yer aldı. Brüt kâr %18,8 düşüşle 160 milyon $ olurken, faaliyet kârı %14,6 düşüşle 142,436 milyon $ seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde şirket, 2025 yılının ilk çeyreğindeki 4,871 milyon mt seviyesine kıyasla 5,430 milyon mt demir cevheri sattı.