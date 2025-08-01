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Shougang Hierro Peru’nun net kârı 2025’in ikinci çeyreğinde sertçe düştü

Cuma, 01 Ağustos 2025 10:08:06 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Peru merkezli demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru’nun bu yılın ikinci çeyreğine ait net kârı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 790,99 milyon PEN seviyesinden 178,86 milyon PEN (49,82 milyon $) seviyesine geriledi.

Şirkete göre San Nicolas terminalinde yaşanan yükleyici kazası demir cevheri sevkiyatlarının 10,25 milyon mt’dan 5,86 milyon mt seviyesine düşmesine, dolayısıyla net kârının zayıflamasına neden oldu. Bununla birlikte demir cevheri fiyatlarındaki düşüş de şirketin zayıf mali performansında etkili oldu.

Şirketin net satışları yıllık %83,1 düşüşle 240,69 milyon PEN seviyesine gerilerken, üretim maliyeti %67,2 düşüşle 241,82 milyon PEN oldu. Böylece ikinci çeyrekte şirketin brüt kaybı 1,12 milyon PEN ve faaliyet zararı 53,57 milyon PEN seviyelerinde kaydedildi.

1$ = 3,59 PEN


Etiketler: Peru Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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