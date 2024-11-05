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Siderperu’nun net kârı üçüncü çeyrekte hafifçe azaldı

Salı, 05 Kasım 2024 09:39:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Perulu çelik üreticisi Siderperu, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 46 milyon PEN net kâra kıyasla 45 milyon PEN (11,9 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %6,5 artışla 628 milyon PEN seviyesinde kaydedilirken üretim maliyetleri 536 milyon PEN seviyesinde yatay seyretti. Şirketin brüt kârı ve AVFÖK değeri sırasıyla %73,6 ve %68,5 artışla 92 milyon PEN ve 91 milyon PEN seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, döviz kurunun net kârı olumsuz etkilediğini ancak harcamalardaki düşüşün bu etkiyi kısmen dengelediğini ifade etti.

Brezilyalı Gerdau grubunun içinde yer alan Siderperu, yıllık 750.000 mt üretim kapasitesine sahip.

1$ = 3,77 PEN


Etiketler: Peru Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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