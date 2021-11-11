Siderperu’nun net kârı üçüncü çeyrekte arttı

Perşembe, 11 Kasım 2021 09:22:34 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau’nun Peru’da yer alan bağlı kuruluşu Siderperu’nun net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %68,7 artışla 81 milyon PEN (20,1 milyon $) seviyesinde yer aldı. Şirket, ton başına elde edilen satış gelirlerinin artış göstermesinin, net kârındaki yükselişe katkı sağladığını belirtti.

Söz konusu çeyrekte, net satış gelirleri, yerel çelik talebinin güçlü seyretmesine ve metrik ton başına elde edilen satış gelirlerinin artmasına bağlı olarak yıllık %42,3 artışla 619 milyon PEN (154,1 milyon $) olurken, brüt kâr marjı, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen %17,2’e kıyasla %22,3’e yükseldi.

1$ = 4,02 PEN (10 Kasım)