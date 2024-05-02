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Siderperu’nun net kârı ilk çeyrekte sertçe arttı

Perşembe, 02 Mayıs 2024 10:33:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Perulu çelik üreticisi Siderperu, 2024 yılının ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %184 artışla 54 milyon PEN (14,38 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %9,74 düşüşle 556 milyon PEN (148,09 milyon $) seviyesinde kaydedilirken üretim maliyetleri %18,1 gerileyerek 446 milyon PEN (134,13 milyon $) oldu. Şirketin brüt kârı ve AVFÖK değeri sırasıyla %89,6 ve %103,1 artışla 91 milyon PEN ($24,24 milyon) ve 54.5 milyon PEN ($14,51 milyon) seviyelerinde kaydedildi.

Brezilya merkezli Gerdau’ya bağlı olan şirket yıllık 750.000 mt üretim kapasitesine sahip.

1$ = 3,77 PEN


Etiketler: Peru Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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