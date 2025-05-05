Siderperu’nun net kârı ilk çeyrekte %37,8 geriledi

Perulu çelik üreticisi Siderperu, 2025 yılının ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %37,8 düşüşle 33,28 milyon PEN (9,09 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %3,7 düşüşle 535,7 milyon PEN seviyesinde kaydedilirken, üretim maliyetleri %1,53 artışla 472,7 milyon PEN seviyesine çıktı. Şirketin brüt kârı ve AVFÖK değeri sırasıyla %30,6 ve %38,3 düşüşle 62,95 milyon PEN ve 49,25 milyon PEN seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, döviz kurundaki dalgalanmalarının ve diğer operasyonel gelir kalemlerinde kaydedilen düşüşün net kârını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Brezilyalı Gerdau grubunun içinde yer alan Siderperu, yıllık 750.000 mt üretim kapasitesine sahip.

1$ = 3,66 PEN