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Siderperu’nun net kârı ikinci çeyrekte sertçe arttı

Pazartesi, 05 Ağustos 2024 09:15:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Perulu çelik üreticisi Siderperu, 2024 yılının ikinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 12 milyon PEN net kâra kıyasla 45 milyon PEN (12 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %4,4 düşüşle 595 milyon PEN (159,4 milyon $) seviyesinde kaydedilirken üretim maliyetleri %11,9 gerileyerek 516 milyon PEN (138,41 milyon $) oldu. Şirketin brüt kârı ve AVFÖK değeri sırasıyla %113,5 ve %99,7 artışla 79 milyon PEN (21,18 milyon $) ve 54,5 milyon PEN (21,7 milyon $) seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, elde ettiği net kârın ve faaliyet sonuçlarının maliyet yapısının yönetiminden ve düşen mali harcamalardan kaynaklandığını ifade etti.

Brezilyalı Gerdau grubunun içinde yer alan Siderperu, yıllık 750.000 mt üretim kapasitesine sahit

1$ = 3,75 PEN


Etiketler: Peru Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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