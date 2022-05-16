Siderperu’nun net kârı birinci çeyrekte yıllık bazda düştü

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 09:38:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau’nun Peru’da yer alan bağlı kuruluşu Siderperu’nun net kârı bu yılın birinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 97 milyon PEN’e kıyasla 72 milyon PEN (19 milyon $) seviyesine geriledi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış geliri çelik satış hacminde ve metrik ton başına ortalama satış fiyatında kaydedilen artışa bağlı olarak yıllık %44,6 yükselerek 729 milyon PEN oldu. Ayrıca Siderperu’nun AVFÖK’ü yüksek hammadde fiyatlarına bağlı artan üretim maliyetleri nedeniyle yıllık %39 düşüşle 97 milyon PEN seviyesinde yer aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada yıllık düşüşe rağmen net kârın geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %11,4 arttığı belirtildi.

1$ = 3,78 PEN (13 Mayıs)