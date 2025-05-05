Shougang Hierro Peru’nun kârı ilk çeyrekte sertçe düştü

Perulu demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru (SHP), 2025 yılının ilk çeyreğinde, 2024’ün aynı çeyreğinde kaydedilen 581,35 milyon PEN seviyesine kıyasla 251,05 milyon PEN (68,59 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirkete göre demir cevheri satış fiyatlarının ve tonajların düşmesi net kârın azalmasında rol oynadı.

Şirketin net satışları %28,2 düşüşle 1,33 milyar PEN’e gerilerken, üretim maliyeti %29,1 düşüşle 643,78 milyon PEN seviyesinde kaydedildi ve faaliyet kârı %32,3 düşüşle 584,26 milyon PEN oldu. Brüt kârı ise %17,3 düşüşle 689,83 milyon PEN’e geriledi.

Şirket bahsi geçen çeyrekte yıllık %14,2 düşüşle 4,87 milyon mt demir cevheri sattı.

$1 = PEN 3,66