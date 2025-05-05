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Shougang Hierro Peru’nun kârı ilk çeyrekte sertçe düştü

Pazartesi, 05 Mayıs 2025 10:04:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru (SHP), 2025 yılının ilk çeyreğinde, 2024’ün aynı çeyreğinde kaydedilen 581,35 milyon PEN seviyesine kıyasla 251,05 milyon PEN (68,59 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirkete göre demir cevheri satış fiyatlarının ve tonajların düşmesi net kârın azalmasında rol oynadı.

Şirketin net satışları %28,2 düşüşle 1,33 milyar PEN’e gerilerken, üretim maliyeti %29,1 düşüşle 643,78 milyon PEN seviyesinde kaydedildi ve faaliyet kârı %32,3 düşüşle 584,26 milyon PEN oldu. Brüt kârı ise %17,3 düşüşle 689,83 milyon PEN’e geriledi.

Şirket bahsi geçen çeyrekte yıllık %14,2 düşüşle 4,87 milyon mt demir cevheri sattı.

$1 = PEN 3,66


Etiketler: Peru Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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