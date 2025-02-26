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Siderperu’nun net kârı 2024’te ciddi artış gösterdi

Çarşamba, 26 Şubat 2025 10:58:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Siderperu, 2023’te kaydedilen 115,7 milyon PEN net kâra kıyasla 2024 yılında 177 milyon PEN (48,1 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %1,9 artışla 2,43 milyar PEN seviyesinde kaydedilirken, brüt kârı %52,5 artışla 346,1 milyon PEN’e, faaliyet kârı ise %52,5 artışla 276,8 milyon PEN seviyesine çıktı.

Şirket, mali sonuçlarındaki toparlanmayı fiyatların düşmesine rağmen yıl boyunca satış tonajlarının artmasına bağladı.

Brezilya merkezli Gerdau’ya bağlı olan şirket yıllık 750.000 mt üretim kapasitesine sahip.

1$ = 3,68 PEN


Etiketler: Peru Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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