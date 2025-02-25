Shougang Hierro Peru’nun net kârı 2024’te azaldı

Perulu demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru (SHP), 2023 yılında kaydedilen 2,34 milyar PEN net kâra kıyasla 2,09 milyar PEN (567,7 milyon $) net kâr açıkladı.

Şirket, yüksek satış tonajlarına rağmen net kârındaki düşüşün demir cevheri fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Şirketin net satışları yıllık %6,2 düşüşle 5,86 milyar PEN’e gerilerken brüt kârı %15,9 düşüşle 2,88 milyar PEN, faaliyet kârı ise %17,7 düşüşle 2,60 milyar PEN oldu.

Şirket 2023 yılında sattığı 18,85 milyon mt’a kıyasla 2024 yılında 19,84 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi.

Yılın son çeyreğinde şirketin net kârı %44,4 düşüşle 475 milyon PEN, net satışları %18,4 düşüşle 1,34 milyar PEN, brüt kârı %29,3 düşüşle 679 milyon PEN ve faaliyet kârı %30,1 düşüşle 679 milyon PEN seviyelerinde kaydedildi.

$1 = PEN 3,68