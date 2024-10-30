Shougang Hierro Peru’nun kârı üçüncü çeyrekte azaldı

Perulu demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru (SHP), 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık %53,6 düşüşle 241,3 milyon PEN (64 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirkete göre üretim maliyetlerinin ve demir cevheri satış fiyatlarının düşmesi net kârın azalmasında etkili oldu.

Şirketin net satışları %18,4 düşüşle 1,23 milyar PEN’e gerilerken üretim maliyeti %4,18 düşüşle 738,4 milyon PEN seviyesinde kaydedildi ve faaliyet kârı %37,8 düşüşle 425,5 milyon PEN oldu. Brüt kârı ise %34,1 düşüşle 497,5 milyon PEN’e geriledi.

Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 4,79 milyon mt’a kıyasla 4,56 milyon mt demir cevheri sattığını belirtti.

$1 = PEN 3,77