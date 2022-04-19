Siderperu’nun net kârı 2021 yılında artış kaydetti

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun Peru’da yer alan bağlı kuruluşu Siderperu’nun net kârı 2021 yılında yıllık %167 artışla 84 milyon $ seviyesinde yer alarak şirketin tarihindeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
Şirketin AVFÖK’ü yıllık %105 artışla 147 milyon $ olurken, satış gelirleri yıllık %61 artarak 626 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Siderperu bu yıl içerisinde 20 milyon $ yatırımla yaklaşık 750.000 mt seviyesinde yer alan ham çelik üretim kapasitesini 100.000 mt artırmayı planlıyor.