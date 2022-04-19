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Siderperu’nun net kârı 2021 yılında artış kaydetti

Salı, 19 Nisan 2022 09:29:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun Peru’da yer alan bağlı kuruluşu Siderperu’nun net kârı 2021 yılında yıllık %167 artışla 84 milyon $ seviyesinde yer alarak şirketin tarihindeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Şirketin AVFÖK’ü yıllık %105 artışla 147 milyon $ olurken, satış gelirleri yıllık %61 artarak 626 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Siderperu bu yıl içerisinde 20 milyon $ yatırımla yaklaşık 750.000 mt seviyesinde yer alan ham çelik üretim kapasitesini 100.000 mt artırmayı planlıyor.


Etiketler: Peru Güney Amerika çelik üretimi mali sonuçlar 

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