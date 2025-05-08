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Shyam Metalics’in paslanmaz çelik üretimi Nisan’da %4 arttı

Perşembe, 08 Mayıs 2025 14:29:09 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint entegre çelik üreticisi Shyam Metalics Limited’in (SML) paslanmaz çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %4 artışla 7.149 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin ortalama paslanmaz çelik satış fiyatı yıllık %7 artışla 135.846 INR/mt (1.604$/mt) seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda SML’in karbon çelik üretimi yıllık %4 artışla 136.372 mt seviyesine çıktı ve ortalama satış fiyatı ise bir önceki yıla kıyasla %0,51 yükseldi.

Ayrıca vasıflı alaşım üretimi yıllık %32,6 artışla 19.945 mt seviyesinde yer alırken, ortalama satış fiyatı da yıllık %5,8 azaldı.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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